В бою за Украину погиб житель Измаила Руслан Федик, светлая ему память

16 января погиб 31-летний солдат из Измаила Одесской области Руслан Федик.

Об этом сообщало информагентство «Юг.Today».

Защитник выполнял боевое задание вблизи Авдеевки Донецкой области.

С первых дней полномасштабного вторжения России на территорию Украины Руслан пошёл добровольцем в ряды Вооружённых Сил.

Руслан родился 8 апреля 1991 года в Раздельной Одесской области. Здесь окончил местную школу. В двадцатилетнем возрасте приехал в столицу Подунавья, где сразу же устроился в пункт технического обслуживания автомобилей «Юг» рядовым автомойщиком, но уже через год благодаря своим навыкам и профессиональным достижениям получил должность администратора.

В Измаиле парень «пустил корни», создав собственную семью. Вместе с женой Валентиной они воспитывали двух прекрасных детей: десятилетнего сына Максима и трехлетнюю дочь Каролину.

По словам коллег воина, его решение уйти на фронт было жёстким и не подлежало обсуждению.

Сначала Руслан проходил службу на территории Одесской области, впоследствии был активным участником контрнаступления в Николаевской и Херсонской областях.

Последним местом боевой славы Руслана стала Донецкая область, где он не изменил свой принцип – не оставил побратимов в беде ценой собственной жизни.

Как сообщала Одесса News, в январе 2023 года на российско-украинской войне погиб житель Одесского района из села Калиновка Евгений Ерсеитов.

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Фото: Юг.Today

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