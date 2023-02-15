В бою за Украину погиб житель Одесской области Евгений Ерсеитов, светлая ему память

На российско-украинской войне погиб житель Одесского района из села Калиновка Евгений Ерсеитов.

Об этом сообщили в пресс-службе Визирского сельсовета.

Герой защищал Украину на самом горячем участке фронта, — говорится в сообщении.

Прощание с защитником прошло 10 января в Калиновке.

Как сообщала Одесса News, на российско-украинской войне в октябре 2022 года погиб уроженец Болграда Одесской области сержант Андрей Окунев, с которым попрощались в январе 2023 года.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Визирский сельсовет

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