Бой Ломаченко – Хейни состоится 20 мая в Лас-Вегасе

Соглашение между командами абсолютного чемпиона мира в лёгком весе Дэвина Хейни и бывшего чемпиона мира по трём дивизионам Василия Ломаченко будет достигнуто уже до конца этой недели.
Об этом сообщает XSPORT со ссылкой на журналиста и инсайдера Майкла Копинджера.
Отмечается, что противостояние состоится 20 мая в Лас-Вегасе.
В своём последнем поединке Василий Ломаченко выиграл единогласным решением судей у Джемейна Ортиса. Эта победа стала для украинца семнадцатой в профи боксе.
Хейни дважды за прошлый год выиграл у Джорджа Камбососа, отобрав у него все пояса лёгкого веса.
Как сообщала Одесса News, согласно рейтинга издания The Ring боксёр из Белгород-Днестровского Одесской области Василий Ломаченко на седьмом месте.
Фото: boxingscene
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