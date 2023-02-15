Бой Ломаченко – Хейни состоится 20 мая в Лас-Вегасе

Соглашение между командами абсолютного чемпиона мира в лёгком весе Дэвина Хейни и бывшего чемпиона мира по трём дивизионам Василия Ломаченко будет достигнуто уже до конца этой недели.

Об этом сообщает XSPORT со ссылкой на журналиста и инсайдера Майкла Копинджера.

Отмечается, что противостояние состоится 20 мая в Лас-Вегасе.

В своём последнем поединке Василий Ломаченко выиграл единогласным решением судей у Джемейна Ортиса. Эта победа стала для украинца семнадцатой в профи боксе.

Хейни дважды за прошлый год выиграл у Джорджа Камбососа, отобрав у него все пояса лёгкого веса.

Как сообщала Одесса News, согласно рейтинга издания The Ring боксёр из Белгород-Днестровского Одесской области Василий Ломаченко на седьмом месте.

Фото: boxingscene

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod