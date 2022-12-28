Уcик — на вершине боксёрского рейтинга по версии THE RING, Ломаченко — седьмой

The Ring опубликовал обновлённый рейтинг лучших боксёров вне зависимости от весовой категории (P4P).
Об этом сообщает XSPORT.
Отмечается, что рейтинг возглавил чемпион WBO, WBA, IBO и IBF Александр Усик. Он стал единственным представителем сверхтяжёлого веса в топ-10.
На седьмом месте оказался бывший чемпион мира по трём дивизионам боксёр из Белгород-Днестровского Одесской области Василий Ломаченко.
Топ-10 рейтинга P4P от The Ring:
2. Наоя Инуэ
3. Теренс Кроуфорд
4. Эррол Спенс
5. Сауль Альварес
6. Дмитрий Бивол
8. Джош Тейлор
9. Джермелл Чарло
10. Хуан Франциско Эстрада
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