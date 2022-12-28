Уcик — на вершине боксёрского рейтинга по версии THE RING, Ломаченко — седьмой

The Ring опубликовал обновлённый рейтинг лучших боксёров вне зависимости от весовой категории (P4P).

Об этом сообщает XSPORT.

Отмечается, что рейтинг возглавил чемпион WBO, WBA, IBO и IBF Александр Усик. Он стал единственным представителем сверхтяжёлого веса в топ-10.

На седьмом месте оказался бывший чемпион мира по трём дивизионам боксёр из Белгород-Днестровского Одесской области Василий Ломаченко.

Топ-10 рейтинга P4P от The Ring:

1. Александр Усик

2. Наоя Инуэ

3. Теренс Кроуфорд

4. Эррол Спенс

5. Сауль Альварес

6. Дмитрий Бивол

7. Василий Ломаченко

8. Джош Тейлор

9. Джермелл Чарло

10. Хуан Франциско Эстрада

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod