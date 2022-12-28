В Теплодаре Одесской области поссорились 2 пенсионера: один умер от удара топором

В Одесской области в городе Теплодар полицейские разоблачили мужчину в причинении смертельных телесных повреждений своему знакомому.

Об этом сообщает Главное управление Нацполиции в Одесской области.

Отмечается, что 14 декабря правонарушитель в своём доме ударил потерпевшего несколько раз топором по лицу и голове, а потом бросил в подвальное помещение, где тот вскоре и скончался. Через несколько дней, когда хозяин дома осознал следствие своих действий, позвонил в полицию и заявил, что обнаружил в домовладении неизвестного без признаков жизни.

«Выехав по указанному заявителем адресу, полицейские обнаружили и изъяли тело умершего и некоторые вещи, представляющие интерес для следствия, которые направили на проведение экспертиз, опросили владельца жилья и местных жителей, провели ряд других следственных действий», — говорится в сообщении полиции.

После проведённой работы полиция установила, что 71-летний хозяин дома и 60-летний умерший были знакомы и даже некоторое время проживали вместе. Однажды, распивая алкогольные напитки, они поссорились. Старший по возрасту мужчина затаил обиду на товарища и, когда он лёг отдыхать, нанёс ему несколько ударов в голову заранее заготовленным топором. Пострадавший получил множественные переломы черепа.

«Не желая быть привлечённым к ответственности за свои действия, правонарушитель сбросил потерпевшего в подвал, где от полученных травм тот скончался. По наличию достаточных доказательств, собранных полицейскими в ходе расследования, следователи под процессуальным руководством Беляевской окружной прокуратуры сообщили злоумышленнику о подозрении в умышленном тяжком телесном повреждении, опасном для жизни в момент причинения, повлекшего смерть потерпевшего», — сообщила полиция.

Суд удовлетворил ходатайство правоохранителей и избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.

Следствие продолжается. Правонарушителю грозит наказание лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.

Как сообщала Одесса News, в декабре 2022 года полицейские Болградского района Одесской области задержали местного мужчину по подозрению в убийстве родного брата.

Фото: Одесское районное управление полиции №2

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