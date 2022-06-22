В Одессе полицейские расследуют обстоятельства жестокого обращения с конём

В Одессе полицейские расследуют обстоятельства инцидента с животным на ипподроме.
Как сообщает Главное управление Нацполиции в Одесской области, в правоохранительные органы обратился местный житель с заявлением о том, что возле конюшни довели до смерти лошадь.
Информацию по указанному факту правоохранители внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.299 (Жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса Украины.
Отмечается, что в ходе досудебного расследования было установлено: решение о лишении животного жизни приняла его владелица, когда узнала от ветеринара, что лошадь сломала ногу и после лечения больше не поднимется.
«После того, как мясники забили коня, женщина передала его в приют для скармливания животным», — говорится в сообщении.
Следствие продолжается.
Как сообщала Одесса News, 18 июня одна из лошадей сломала ногу на территории Одесского ипподрома. Вместо обычной процедуры безболезненного усыпления лошади сначала перерезали горло, а затем повесили тушу на дереве на территории ипподрома и освежевали.
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