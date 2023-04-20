Сидел в Одесском СИЗО и торговал в интернете несуществующими мотоциклами

В Одессе полицейские разоблачили 29-летнего заключённого СИЗО в махинациях с продажей несуществующего товара.

Об этом сообщает Главное управление Нацполиции в Одесской области.

Отмечается, что осуждённый на четыре года лишения свободы за кражу и грабёж житель Одессы «торговал» прямо из исправительной колонии.

Злоумышленник создал в одной из популярных социальных сетей фейковые объявления о продаже мототехники на условиях частичной предоплаты, а после получения денег от покупателей прекращал с ними общение.

Правоохранители разоблачили правонарушителя после того, как он таким образом обманул жителя Винницкой области, выманив у того 3000 гривен за продажу мотоцикла.

В ходе следствия полицейские установили, что на банковский счёт злоумышленника пришёл ещё ряд зачислений от жителей разных регионов Украины. В настоящее время правоохранители устанавливают их личности.

Полицейские изъяли у фигуранта мобильный телефон и банковскую карту, с помощью которых он совершал противоправные действия.

По наличию собранных правоохранителями доказательств фигуранту сообщили о подозрении в завладении чужим имуществом путём обмана (мошенничества), совершённого повторно.

Теперь его пребывание за решёткой может продлиться ещё на три года.

Как сообщала Одесса News, в апреле 2023 года на продаже несуществующих бронежилетов для украинских защитников разоблачён житель Одессы.

Фото: Нацполиция в Одесской области

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