Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прибыл в Украину

20 апреля Президент Украины Владимир Зеленский провёл встречу с Генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом, который прибыл в нашу страну с визитом.

Об этолм сообщается на официальном сайте Офиса Президента Украины.

«Мы приветствуем Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в Киеве, в Украине, которая стоит крепко, свободно и видит перспективу полного освобождения нашей земли от российского оккупанта. Этот визит господина Генерального секретаря – первый за время полномасштабной войны – мы трактуем как знак, что Альянс готов начинать новую главу в отношениях с Украиной – главу амбициозных решений», – сказал Владимир Зеленский в ходе общения с представителями СМИ по результатам переговоров с Йенсом Столтенбергом в Киеве.

Глава государства также поблагодарил Генерального секретаря НАТО за то, что он начал визит в Украину с посещения деоккупированных городов и общин.

«Всей Европе и миру необходимо чёткое понимание того, что только победа Украины убережёт другие государства и народы от таких страшных разрушений, потерь и смертей, какие Россия принесла на нашу землю», – сказал он.

Во время встречи стороны затронули четыре основных вопроса: заседание группы по вопросам обороны Украины в формате «Рамштайн» 21 апреля; стимулирование партнёров в отношении поставок некоторых видов оружия; подготовка к Вильнюсскому саммиту НАТО, на который приглашена Украина, а также гарантии безопасности для нашей страны на пути в Альянс.

«Первое – «Рамштайн», заседание, которое состоится завтра, и решения, которых ожидаем от партнёров. Прежде всего это касается поддержки наших активных действий оружием. Чем дальше смогут двигаться наши воины на передовой, тем скорее в Украину и всю Европу вернётся самое главное – мир», – отметил Президент.

Владимир Зеленский также обратился к Генеральному секретарю Североатлантического альянса с просьбой помочь преодолеть сдержанность партнёров в поставках нашему государству дальнобойного оружия, современной авиации, артиллерии и бронетехники.

«Торможение соответствующих решений – это время, которое теряется для мира, и это жизнь наших воинов, которые пока не получили жизненно необходимого количества оборонительных инструментов», – подчеркнул он.

В контексте подготовки к саммиту НАТО в Вильнюсе Глава государства отметил, что встреча может стать исторической.

«Я благодарен за приглашение посетить саммит, но важно, чтобы и Украина получила соответствующее приглашение. Нет ни одного объективного барьера, который препятствовал бы принятию политических решений о приглашении Украины в Альянс. И именно сейчас, когда большинство людей в странах НАТО и большинство украинцев поддерживают вступление нашего государства в Альянс – время для соответствующих решений. Уже невозможно представить безопасность евроатлантического пространства без Украины, и люди понимают это», – отметил Президент.

Собеседники также коснулись вопроса предоставления гарантий безопасности для Украины, пока страна находится на пути в Альянс.

«Я подчёркиваю: эти гарантии безопасности ни в коем случае не заменяют и не откладывают членство Украины в НАТО. Пока будет продолжаться реализация решений, безопасность уже нужна. И, как доказано историей, это нужно не только для нашего государства, но и для всех в Европе, для всего свободного мира. Именно неопределённость в сфере безопасности разжигала иллюзии агрессора. Следовательно, определённость в сфере безопасности станет надёжной защитой от повторения любой новой агрессии против нашего народа или любого другого европейского свободного народа», – акцентировал Владимир Зеленский.

Он выразил убеждение, что вместе Украина и НАТО будут и в дальнейшем утверждать мир во всей Европе и мире.

В свою очередь, Йенс Столтенберг высоко оценил храбрость ВСУ и стойкость украинского народа, вдохновляющего весь мир, отметив, что приехал сегодня с простым сигналом: НАТО стоит вместе с Украиной.

«Мы стояли с вами после незаконной аннексии Россией Крыма в 2014 году, мы стоим вместе с вами в героической борьбе против российских захватчиков и на защите вашей страны. И мы будем стоять рядом с вами завтра, когда вы будете восстанавливать страну и работать ради светлого будущего украинского народа», – сказал Йенс Столтенберг.

Генсек НАТО заверил, что Альянс будет продолжать укреплять украинскую армию.

«Мы должны обеспечить как можно более мощные возможности украинской безопасности. Украина по праву должна найти место в евроатлантической семье, и место Украины по праву – в НАТО. И мы поможем. С нашей поддержкой мы сделаем это возможным», – сказал он.

Йенс Столтенберг рассказал, что в ходе встречи стороны обсудили долгосрочную инициативу поддержки, которая поможет Украине перейти от оснащения и доктрины советских времен к стандартам НАТО и обеспечить полную оперативную совместимость украинской армии с силами Альянса.

«Это свидетельство долгосрочной преданности НАТО Украине. Альянс стоит с вами сегодня, завтра и будет стоять так долго, как потребуется», – заверил Йенс Столтенберг.

Как сообщала Одесса News, по мнению Йенс Столтенберга, «возможная победа России в войне будет трагедией для Украины, но также это может нести опасность и для стран НАТО, поэтому важно не допустить такого сценария».

Фото и видео: ОПУ

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