В Одессу прибыли министр и начальник штаба обороны Великобритании

7 июля в Одессе Президент Владимир Зеленский встретился с новоназначенным министром обороны Великобритании Джоном Гили. Во встрече также принял участие начальник штаба обороны Великобритании Энтони Радакин.

Об этом сообщается на официальном сайте Президента Украины.

Глава государства отметил, что свой первый рабочий визит в новой должности Джон Гили совершил в Украину.

«Благодарю вас за решение посетить Одессу в День ВМС Украины. Благодарен за прочную поддержку нашего государства во время этой войны. Я провёл первый телефонный разговор с новым Премьер-министром Великобритании и рассчитываю на нашу встречу на полях саммита НАТО», – подчеркнул Владимир Зеленский.

Президент отметил оборонное сотрудничество с Соединённым Королевством, что позволяет нашим бойцам защищать Украину и на море, и на суше, в частности, благодаря дальнобойному оружию.

В ходе встречи обсудили реализацию соглашения о безопасности и подготовку к подписанию нового документа — о сотрудничестве между двумя странами сроком действия на 100 лет, а также двустороннее сотрудничество и обеспечение насущных потребностей нашей страны в вооружении и боеприпасах.

Особое внимание было уделено подготовке к юбилейному саммиту НАТО в Вашингтоне и саммиту Европейского политического сообщества.

Джон Гили подчеркнул, что Соединённое Королевство продолжит поддерживать Украину.

«У вас самый крепкий друг Украины в лице Великобритании. У нас есть возможности и дальше наращивать поддержку Украины», – отметил он.

Также Президент вместе с министром обороны Великобритании заслушали доклад командующего Военно-Морскими силами ВСУ Алексея Неижпапы об оперативной ситуации в Чёрном море.

Одесса News информировала, что Джон Гили 7 июля, в День Военно-Морских сил ВСУ, почтил в Одессе память военных моряков, отдавших свою жизнь в боях с российскими оккупантами.

Фото: сайт Президента Украины

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