Очередной эвакуационный поезд отправится из Одессы 29 марта

Укрзализныця опубликовала график дополнительно назначенных эвакуационных рейсов на 29 марта.
Об этом сообщают Украинские железные дороги.
Так, согласно графика, дополнительный рейс отправится из Одессы в Ужгород в 22:32. Эвакуационные рейсы бесплатные.
Актуальный график регулярных поездов на следующий день обновляется ежедневно около 00:00 на сайте УЗ.
График основных рейсов в этот день будет таков:
- 14:15 — 25/26 Одесса-Главная — Рахов
- 17:14 — 91/92 Одеса-Головна — Лозовая
- 18:22 — 35/36 Одеcса-Главная — Пшемысль
- 18:22 — 38/37 Одесса-Главная — Ужгород
- 21:31 — 12/11 Одесса-Главная — Львов
- 22:03 — 105/106 Одесса-Главная — Киев-Пас
- 22:25 — 8/7 Одесса-Главная- Харьков-Пас.
Укрзализныця возобновляет продажу билетов на 10 дней вперёд на более 40 основных рейсов по стране, что позволит пассажирам планировать свою логистику и иметь гарантию поездки при покупке билета. В то же время Укрзализныця сохранит минимум по одному бесплатному эвакуационному рейсу в сутки из каждого региона, где эвакуационные процессы до сих пор активны.
«3,2 млн пассажиров уже эвакуированы по железной дороге в безопасные города на западе страны и за рубеж, поэтому Укрзализныця фиксирует завершение активной фазы эвакуации и необходимость обеспечения регулярной прогнозируемой логистики для развития экономики Украины», — говорится в сообщении.
29 марта будут ходить пригородные поезда в таких направлениях:
- Одесса – Вапнярка – Одесса,
- Одесса – Балта – Одесса,
- Одесса – Раздельная – Одесса,
- Одесса – Мигаево,
- Одесса — Каролино-Бугаз — Одесса,
- Одесса – Колосовка – Одесса.
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