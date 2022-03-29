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Очередной эвакуационный поезд отправится из Одессы 29 марта

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Укрзализныця опубликовала график дополнительно назначенных эвакуационных рейсов на 29 марта.

Об этом сообщают Украинские железные дороги.

Так, согласно графика, дополнительный рейс отправится из Одессы в Ужгород в 22:32. Эвакуационные рейсы бесплатные.

Актуальный график регулярных поездов на следующий день обновляется ежедневно около 00:00 на сайте УЗ.

График основных рейсов в этот день будет таков:

  • 14:15 — 25/26 Одесса-Главная — Рахов
  • 17:14 — 91/92 Одеса-Головна — Лозовая
  • 18:22 — 35/36 Одеcса-Главная — Пшемысль
  • 18:22 — 38/37 Одесса-Главная — Ужгород
  • 21:31 — 12/11 Одесса-Главная — Львов
  • 22:03 — 105/106 Одесса-Главная — Киев-Пас
  • 22:25 — 8/7 Одесса-Главная- Харьков-Пас.

Укрзализныця возобновляет продажу билетов на 10 дней вперёд на более 40 основных рейсов по стране, что позволит пассажирам планировать свою логистику и иметь гарантию поездки при покупке билета. В то же время Укрзализныця сохранит минимум по одному бесплатному эвакуационному рейсу в сутки из каждого региона, где эвакуационные процессы до сих пор активны.

«3,2 млн пассажиров уже эвакуированы по железной дороге в безопасные города на западе страны и за рубеж, поэтому Укрзализныця фиксирует завершение активной фазы эвакуации и необходимость обеспечения регулярной прогнозируемой логистики для развития экономики Украины», — говорится в сообщении.

29 марта будут ходить пригородные поезда в таких направлениях:

  • Одесса – Вапнярка – Одесса,
  • Одесса – Балта – Одесса,
  • Одесса – Раздельная – Одесса,
  • Одесса – Мигаево,
  • Одесса — Каролино-Бугаз — Одесса,
  • Одесса – Колосовка – Одесса.

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