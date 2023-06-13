В бою за Украину погиб житель Одесской области Владимир Мырза, светлая ему память

1 мая жители Шабо Одесской области провели в последний путь односельчанина — Владимира Мырзу.

По сообщению в Facebook Белгород-Днестровского райсовета, Владимир погиб 9 марта вблизи населённого пункта Терны Донецкой области.

О погибшем бойце вспоминают как о настоящем патриоте, ответственном и надёжном побратиме, который сознательно встал на защиту Родины и отдал ради нашего народа и страны самое дорогое – собственную жизнь.

Как сообщала Одесса News, 23 апреля 2023 года вблизи населённого пункта Новокалиново Донецкой области погиб житель села Виноградное Новокальчевской громады 26-летний оператор-радиотелефонист разведывательного отделения, старший матрос Евгений Плаксий.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Белгород-Днестровский райсовет/Facebook

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