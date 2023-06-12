В бою за Украину погиб житель Одесской области Евгений Плаксий, светлая ему память

23 апреля вблизи населённого пункта Новокалиново Донецкой области погиб житель села Виноградное Новокальчевской громады 26-летний оператор-радиотелефонист разведывательного отделения, старший матрос Евгений Плаксий.

Об этом сообщил в Facеbook Березовский городской совет.

В последний путь павшего Героя провели 30 апреля жители Березовки живым коридором.

Как сообщала Одесса News, в апреле 2023 года на войне погиб 30-летний военнослужащий из села Приозёрное Одесской области Владимир Хану.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Березовский горсовет/Facebook

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