За что Байден извинился перед Зеленским

Президент США Джо Байден на встрече с Владимиром Зеленским в Париже в пятницу, 7 июня, извинился перед украинским лидером за многомесячную паузу в поставках оружия для Киева.

«Эта проблема решена. Я заверяю вас, что Соединённые Штаты будут стоять на вашей стороне. Мы полностью привержены этому», — цитирует Байдена DW.

Президент США заверил в дальнейшей поддержке Украины и подчеркнул, что с момента принятия Конгрессом Соединённых Штатов решения уже объявлено о шести пакетах финансирования, включая новое.

«Сегодня я подписал дополнительный пакет в 225 млн долларов, который, в частности, поможет вам восстановить электросеть. Продолжаю говорить, что Соединённые Штаты стоят рядом с вами. Вы являетесь оплотом против агрессии. Мы обязаны быть рядом. Поэтому ожидаю подробного обсуждения, что делать дальше», – сказал Президент США.

По информации официального сайта Президента Украины, в Париже Владимир Зеленский в разговоре с Джозефом Байденом отметил символичность этой встречи во Франции в рамках 80-летия высадки союзников в Нормандии.

«Мы рассчитываем на вашу дальнейшую поддержку и на то, что вы будете стоять с нами бок о бок. Это так необходимо для ощущения наших людей, что мы не сами, что мы с вами – нашим стратегическим партнёром», – сказал Владимир Зеленский.

В ходе встречи Байден и Зеленский обсудили оборонные возможности Украины, важность усиления защиты Харьковской области, ускорение поставок в рамках новых пакетов военной помощи от США.

Глава государства отметил, что для эффективной защиты от ежедневного российского террора Украина должна получить возможности наносить удары по военным целям на территории России.

Президент выразил благодарность Джозефу Байдену за лидерскую поддержку Украинской формулы мира со стороны Соединённых Штатов, а также отметил важность участия США в Глобальном саммите мира на уровне вице-президента.

«Я надеюсь, что это будет первый шаг по пути к миру. Нам нужен мир в Украине», – сказал Владимир Зеленский.

Как сообщала Одесса News, Джо Байден не будет принимать участие в Глобальном саммите мира, который состоится 15-16 июня в Швейцарии. США будут представлять вице-президент США Камала Харрис и советник по национальной безопасности Джейк Салливан.

Фото: сайт Президента Украины

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