В бою за Украину погиб одесский художник Михаил Муха, светлая ему память

Одесский художник, скульптор и бутафор Михаил Муха погиб в феврале 2024 года на фронте, спасая раненого побратима.

Об этом сообщил в Facebook преподаватель театрально-художественного профессионального колледжа Борис Владимирский.

«Погиб на фронте мой давний ученик Михаил Муха, светлый, искренний, талантливый человек. Погиб, спасая раненого товарища», – отметил он.

На приложенном к записи снимке Михаил Муха изображён со своей женой Женей Макиенко, также воспитанницей Владимирского.

Михаил Муха в 1994 году окончил Одесский театрально-художественный профессиональный колледж (тогда училище), работал восемь лет, производя декорации для кинопроизводства и театральной сцены, был художником-бутафором Киевской киностудии имени Александра Довженко. Защитника мобилизовали летом 2022 года.

Одесса News сообщала о гибели на фронте жителя села Капаклиево Раздельнянской городской территориальной общины Одесской области Андрея Штёпы.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: boris.vladimirsky/Facebook

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy