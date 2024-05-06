Макрон, Си Цзиньпин и фон дер Ляйен говорили в Париже об Украине

6 мая в ходе визита в Париж председатель КНР Си Цзиньпин встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном и главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Об этом проинформировал Елисейский дворец в соцсети Х, — пишет издание ГОРДОН.

На встрече, часть которой показали публично, Макрон заявил о необходимости координации с Пекином относительно реакции на такие «крупные кризисы», как в Украине, которая противостоит российской агрессии, а также призвал к «справедливым правилам» в торговле между Европой и Китаем.

Фон дер Ляйен, в свою очередь, назвала отношения Европы и Китая «одними из самых сложных, но при этом и одними из самых важных».

Позже фон дер Ляйен сформулировала в соцсети Х своё обращение к главе КНР.

«У Китая и Евросоюза есть общие интересы в мире и безопасности и в эффективном функционировании, основанном на правилах международного порядка. Будь то Европа, Ближний Восток или Восточная Азия. Война России против Украины должна прекратиться, нам нужен справедливый и прочный мир», – написала глава Еврокомиссии.

Си Цзиньпин заявил, что «Китай всегда подходит к отношениям с Евросоюзом со стратегической и долгосрочной точек зрения», а «мир вступает в новый период турбулентности и преобразований», пишет «Синьхуа».

«Китай и ЕС, как две основные силы в мире, должны сохранять приверженность диалогу и сотрудничеству, углублять стратегические связи, укреплять стратегическое взаимодоверие, формировать стратегический консенсус, осуществлять стратегическую координацию, работать над устойчивым развитием связей друг с другом и продолжать вносить новый вклад в дело развития и мира во всём мире», – процитировало агентство главу КНР.

Макрон заявил, что Европа и Китай, отношения между которыми столкнулись с проблемами, переживают «поворотный момент в истории», сообщает Associated Press. От Пекина Париж хочет добиться гарантий, что Китай как главный союзник президента страны-агрессора России Владимира Путина не станет явно поддерживать его войну против Украины, а также использует рычаги воздействия на Москву, чтобы «способствовать разрешению конфликта» в Украине.

Одесса News информировала, что Си Цзиньпин прибыл в Париж 5 мая с двухдневным визитом, после чего отправится в Сербию и Венгрию. Накануне его визита французские СМИ разместили письмо главы Китая, в котором, в частности, выражается надежда, что «мир и стабильность в скором времени вернутся в Европу, и мы намерены работать с Францией и всем международным сообществом, чтобы найти хорошие пути разрешения кризиса».

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