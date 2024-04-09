В бою за Украину погиб житель Одесской области Сергей Белошицкий, светлая память

На фронте погиб житель посёлка Сарата Одесской области Сергей Белошицкий, защитник Украины, который считался пропавшим без вести.

Об этом сообщал Саратский поселковый совет.

Родился Сергей 10 марта 1983 года в поселке Сарата, окончил местную школу, поступил в Одесский профессиональный лицей строительства и архитектуры. Проходил срочную военную службу в рядах ВСУ. Работал кочегаром в Саратской ветлечебнице, делопроизводителем в районном суде, строителем.

11 января 2023 года его мобилизовали в ряды Вооружённых сил Украины. Сергей погиб 7 июня. Найти и опознать тело военнослужащего удалось только спустя более шести месяцев со дня гибели.

У защитника остались мать и племянники. Свою семью, к сожалению, Сергей создать не успел.

29 декабря воина провели в последний путь и похоронили в родном посёлке на городском кладбище.

Одесса News сообщала о том, что 26 декабря 2023 года в селе Демидовка Любашевской громады Одесской области попрощались и провели в последний земной путь солдата ВСУ Олега Марченко.

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ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Саратский поссовет/Facebook

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