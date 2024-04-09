У некоторых одесситов свет в домах 9 апреля появится только к вечеру

Ряд улиц в Одессе 9 апреля обесточены по причине проведения аварийных работ.

Об этом сообщает Telegram-канал «Одесса. Официально».

Отмечается, что работы запланированы по Центральным РЭС по таким адресам: Прохоровская, 11-77а, Степная, 15-42, Дальницкая, 1-42, Колоническая, 9,11, пер. Виноградный, 23 Михайловская, 17, пер. Банный, 2, Мясоедовская, 13-26, Балковская, 177-183, Малая Арнаутская, 90-113, Кузнечная, 19-59, Преображенская, 27-82, Еврейская, 36-57, пер. Ониловой, 3-14, сквер Старобазарный, 3,7, Троицкая, 45-60, Успенская, 60-64, 97-105, просп. Украинских Героев (просп. Александровский), 2-27, пл. Соборная, 1, Большая Арнаутская, 80-111, Льва Толстого, 17-19, Спиридоновская, 12-21, Нежинская, 64-72, Тираспольская, 1-12, Жуковского, 27-39, Валерия Самофалова (Каманина) 25, пер. Каманина, 2, 3, 4, пер. Морской, 2, 12, 29, Новосельского, 14-16, 88-110, Мечникова, 2-14, Пастера, 2, Старопортофранковская, 5-13, Кольцевая, 8, 8а, пер. Хрустальный, 2-4 пер. Успенский, 3-23, пл. Веры Холодной, 1,3, пер. Университетский, 1 пер. Нечипоренко, 4-14, пер. Покровский, 3, 5, Базарная, 92, 100. Здесь работы завершатся к 19:00.

По Южным РЭС: просп. Академика Глушко, 11б, 11в, 5б, 11/корп.1, 5в. Завершение работ планируется до 17:00, а по адресам: Ляпидовского, 3-16, Фонтанская дорога, 141, 141а, пер. Ванный, 3-9е — до 18:00.

По Северным РЭС: Тепличная, 1, 2, 3, 4, 6б, 14, 16а, 17, Льва Симиренко, 2, Гладкова, 78-293, Республиканская, 194-289, Хаджибейская дорога, 313 — работы энергетики завершат до 17:00.

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