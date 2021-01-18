Кому в Одессе отключат свет 19 января

19 января в связи с проведением аварийных и запланированных работ по модернизации электросети некоторым абонентам Одессы отключат электроэнергию.
Об этом сообщили в АО «ДТЭК Одесские электросети».
Энергоснабжение, в частности, будет прекращено по таким адресам:
|Адреса отключения
|Время
откл.
|Время
вкл.
|1-й Балтский: 1а, 1, 3, 5, 7, 9, 11
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
19 янв.
|17:00
19 янв.
|1-й Февральский: 1, 3, 5, 7
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
19 янв.
|17:00
19 янв.
|1-й Флотский: 5, 7, 7а
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
19 янв.
|17:00
19 янв.
|1-й Чапаевский: 7, 13а
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
19 янв.
|17:00
19 янв.
|1-й Черноморский: 3, 4, 5, 5А, 6, 6а, 7, 8, 9, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 18, 19, 19а, 21, 22, 24, 26, 30, 32, 32_2, 34, 36, 36А, 38, 40, 42, 42б, 44, 44а
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
19 янв.
|17:00
19 янв.
|10-й Черноморский: 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 5а, 5б, 6, 6а, 7, 7а, 9, 10, 10а, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 16, 17, 18, 20
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
19 янв.
|17:00
19 янв.
|2-й Балтский: 1, 1а, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
19 янв.
|17:00
19 янв.
|2-й Февральский: 1, 1А, 5, 7, 7а
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
19 янв.
|17:00
19 янв.
|2-й Флотский: 3, 4, 8
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
19 янв.
|17:00
19 янв.
|2-й Чапаевский: 1, 3, 6, 7
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
19 янв.
|17:00
19 янв.
|2-й Черноморский: 1, 1а, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 16а, 17, 18, 18а, 20, 21, 22, 22а, 23, 24, 25, 26, 26а, 27, 28, 29, 30, 32, 34
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
19 янв.
|17:00
19 янв.
|3-й Флотский: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
19 янв.
|17:00
19 янв.
|3-й Чапаевский: 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 8, 9, 9а, 10, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 16а, 16в, 17, 17б, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 29, 31, 33, 35
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
19 янв.
|17:00
19 янв.
|3-й Черноморский: 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 5б, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 24а, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32а, 33, 34
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
19 янв.
|17:00
19 янв.
|3-я Пересыпская: 19, 21, 23, 25, 27
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
19 янв.
|17:00
19 янв.
|4-й Балтский: 2, 4, 5, 6, 6_3, 8, 9_11, 10, 11, 12, 14
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
19 янв.
|17:00
19 янв.
|4-й Чапаевский: 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
19 янв.
|17:00
19 янв.
|4-й Черноморский: 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 10А, 12, 13, 14, 15А, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32_А, 33, 35, 39, 41, 41_А, 43
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
19 янв.
|17:00
19 янв.
|5-я Пересыпская: 16, 18, 20, 22, 24, 37, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
19 янв.
|17:00
19 янв.
|5-й Балтский: 7, 8, 10, 12, 12а, 13, 15, 17, 19, 19а, 21, 23, 25
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
19 янв.
|17:00
19 янв.
|5-й Чапаеєвский: 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 13а, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
19 янв.
|17:00
19 янв.
|5-й Черноморский: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 19/10, 19_10
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
19 янв.
|17:00
19 янв.
|6-й Балтский: 1, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16А, 18, 18А, 20, 21_а, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 29А, 30, 31, 31А, 31б, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
19 янв.
|17:00
19 янв.
|6-й Чапаевский: 2, 6, 8, 8а, 10
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
19 янв.
|17:00
19 янв.
|6-я Пересыпская: 1, 2А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 12_2, 13, 14, 15, 16, 16А, 18, 19, 20
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
19 янв.
|17:00
19 янв.
|7-й Балтский: 1, 2, 3, 5, 7, 8, 8А, 9, 9а, 10, 12, 12а, 13
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
19 янв.
|17:00
19 янв.
|7-й Черноморский: 1, 1а, 2, 2,а, 2,б, 2а, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 8
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
19 янв.
|17:00
19 янв.
|7-я Пересыпская: 6, 8, 9, 9А, 10, 10а, 11, 12, 13, 13А, 14, 14_1, 14а, 14б, 16, 18, 20, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30а, 31, 31А, 32, 33, 36, 38, 42, 42А, 46, 46А, 48, 50, 50а
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
19 янв.
|17:00
19 янв.
|8 Марта: 42, 44, 46, 46А, 48, 50, 52, 56, 60, 63, 66, 67А, 67Б, 71, 72, 73, 74, 74а, 74Б, 75, 76, 76_78, 76-78, 77, 77_1, 77_5, 77в, 77Д, 77Е, 77к, 79, 80, 80А, 81, 81А, 82, 83, 84, 85, 85А, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 95А, 96, 97, 99, 99А, 100, 101, 103, 771, 774, 776
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
19 янв.
|17:00
19 янв.
|8 Марта: 1, 2, 4, 6, 7_1, 8, 9, 9А, 10, 11, 12, 13, 14, 14А, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 20, 20А, 21_2, 21А, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29А, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35а, 36, 37_1, 37_2, 37А, 37Б, 37В, 39, 40, 41, 42, 43, 43А, 45, 45А, 47, 47А, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
19 янв.
|17:00
19 янв.
|8 Марта 2-я Линия: 109, 109_1, 109_2, 109а
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
19 янв.
|17:00
19 янв.
|8 Марта 2-я Линия: 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
19 янв.
|17:00
19 янв.
|8 Марта 3-я Линия: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
19 янв.
|17:00
19 янв.
|8 Марта 4-я Линия: 1, 1а, 2, 2а, 2А1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 18
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
19 янв.
|17:00
19 янв.
|8 Марта 5-я Линия: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
19 янв.
|17:00
19 янв.
|8 Марта переулок 1-й: 3, 4, 5, 5А, 6, 8, 10
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
19 янв.
|17:00
19 янв.
|8 Марта пер. 2-й: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 8А
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
19 янв.
|17:00
19 янв.
|8 Марта пер. 3-й: 4, 5, 6, 8, 10
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
19 янв.
|17:00
19 янв.
|8 Марта пер. 4-й: 2, 4, 6, 8, 10
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
19 янв.
|17:00
19 янв.
|8 Марта пер. 5-й: 4, 6, 8, 9
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
19 янв.
|17:00
19 янв.
|8 Марта пер. 6-й: 4, 8, 9, 10, 11
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
19 янв.
|17:00
19 янв.
|8 Марта пер. 7-й: 5, 6, 7, 8, 9
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
19 янв.
|17:00
19 янв.
|8 Марта пер. 9-й: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 15, 17, 47, 47_1
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
19 янв.
|17:00
19 янв.
|8 Марта спуск: 1, 2, 3, 4, 4а, 4Б, 5, 6, 7, 8, 9, 11
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
19 янв.
|17:00
19 янв.
|8-й Балтский: 1, 2, 3, 4а, 5, 6, 7, 9, 9а, 11
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
19 янв.
|17:00
19 янв.
|8-й Чапаевский: 2, 2а, 4, 5, 6, 7, 7б, 9, 10, 11, 13, 16, 18, 20, 22, 24, 24а, 26
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
19 янв.
|17:00
19 янв.
|8-й Черноморский: 1, 1а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 9В, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25_1, 26, 27, 28, 28а, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 34а, 35, 36, 36а, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 44,б, 44а, 44А/1, 44б, 46, 48, 50, 52, 54
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
19 янв.
|17:00
19 янв.
|8-я Пересыпская: 1, 4, 8, 10, 12, 14, 16
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
19 янв.
|17:00
19 янв.
|9-й Чапаевский: 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 5а, 10, 12
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
19 янв.
|17:00
19 янв.
|9-й Черноморский: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
19 янв.
|17:00
19 янв.
|Аграрная: 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
19 янв.
|17:00
19 янв.
|Академика Королёва: 25, 27, 29, 31
Вид отключения: плановое. Причина: замена РВО. Статус: принято в работу.
|9:00
19 янв.
|17:00
19 янв.
|Балтская дорога: 25, 27, 29, 31, 32, 32а, 33, 34, 35, 35а, 36, 37, 38, 46, 58А, 60, 62, 67
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
19 янв.
|17:00
19 янв.
|Балтская дорога: 40, 40а, 43, 45, 47, 59, 60, 62, 62_1, 64, 64А, 66, 67, 68, 70, 75б, 82, 82а, 84, 84а
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
19 янв.
|17:00
19 янв.
|Баркасный пер.: 1, 1а, 2, 4
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
19 янв.
|17:00
19 янв.
|Большевистский пер.: 3, 4, 5, 6, 7, 8_1, 10
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
19 янв.
|17:00
19 янв.
|Главная: 1а, 1б, 1, 2, 3а, 3, 4, 5_5а, 7, 7а, 8, 9а, 11, 13, 13а, 14А, 15, 17, 17а, 18, 18а, 18б, 19, 20, 21, 22А, 22Б, 22В, 22Г, 22Д, 22Е, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 27А, 28, 29, 31, 33
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
19 янв.
|17:00
19 янв.
|Звонкая: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 26а, 28, 28А, 30, 32
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
19 янв.
|17:00
19 янв.
|Долинская: 13, 14, 14а, 17, 17_3, 19, 21, 25, 27, 33, 33/1, 33_1, 33_4
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
19 янв.
|17:00
19 янв.
|Жевахова: 19, 92, 94
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
19 янв.
|17:00
19 янв.
|Жевахова: 4, 4а, 5, 7, 7-9, 8, 9, 11, 11_1, 12, 13, 17, 19, 21, 21а, 23, 25, 27, 29, 32, 33, 35, 37_39, 39, 41, 43, 43_1, 45, 45_2, 47, 49, 49_1, 51, 53, 53_2, 53_3, 55, 57, 59, 61, 61а
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
19 янв.
|17:00
19 янв.
|Жевахова гора: 17
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
19 янв.
|17:00
19 янв.
|Жевахова гора: 22, 30, 81
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
19 янв.
|17:00
19 янв.
|Закарпатская: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26а, 27, 27А, 28, 29_1, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 39, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 52а, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 209
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
19 янв.
|17:00
19 янв.
|Кавказская: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24а, 25, 26, 26а, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 38а, 39, 40, 41
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
19 янв.
|17:00
19 янв.
|Кавказский пер.: 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
19 янв.
|17:00
19 янв.
|Карьерная: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 15Б, 16, 16а, 17, 17А, 18, 21, 22, 24
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
19 янв.
|17:00
19 янв.
|Локомотивная: 1а, 1, 7, 9, 15, 17, 21, 23а, 25, 27
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
19 янв.
|17:00
19 янв.
|Мичурина: 21, 21а, 23, 25а, 25б, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 37а, 39, 43
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
19 янв.
|17:00
19 янв.
|Навигационный пер.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 19
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
19 янв.
|17:00
19 янв.
|Посевная: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 21б, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28а, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 50а, 52, 54, 56
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
19 янв.
|17:00
19 янв.
|Прокатная: 1а, 1б, 1в, 1, 2, 2а, 3, 3а, 4, 4а, 5, 6, 8, 10, 12
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
19 янв.
|17:00
19 янв.
|Рыночная: 7
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
19 янв.
|17:00
19 янв.
|Флотская: 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 9а, 10, 11, 13, 15, 16, 19, 21, 22, 24, 25, 27, 27а, 29, 29а
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
19 янв.
|17:00
19 янв.
|Холмистая: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
19 янв.
|17:00
19 янв.
|Хуторская: 95Е
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
19 янв.
|17:00
19 янв.
|Чапаева: 1, 1а, 1б, 2, 3, 3а, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 20, 21, 22, 24, 26, 32, 32б, 34, 36, 38, 40, 42
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
19 янв.
|17:00
19 янв.
|пл. Мичурина: 2, 3, 3а, 4, 6, 7, 8, 14, 14_1, 14а, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29А
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
19 янв.
|17:00
19 янв.
|пер.Асеева (7-й Чапаевский): 1, 1а, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 35/1, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 57а
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
19 янв.
|17:00
19 янв.