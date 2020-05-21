Кто в Одессе останется без света 21 мая

21 мая некоторые потребители электроэнергии в Одессе останутся без света.

Об этом предупредила компания «Одессаоблэнерго».

Так, до 18:00 света не будет в домах по таким адресам:

— Леонова, 57

— ул. Магистральная, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 6в, 7, 8а, 9, 10, 11, 12, 12а, 12б, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 18а, 19, 19а, 20, 21, 21а, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28а, 29, 30, 31, 31/4, 31а, 31а/7, 31б, 31в, 31в/1, 31г, 31д, 31е, 31з, 31к, 31л, 31н, 33, 33а, 33б, 33/2, 33а/4, 34, 35, 35/2, 35а, 36, 37, 37а, 38, 39а, 42, 42а, 44, 46, 48,

— Нескучная, 52, 52а, 52а/14, 57, 59

— переулок Гагарина, 20 Сосюры, 1, 1а, 55, 57, 59, 59а, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 66а, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 74а, 75, 76, 76а, 78, 80, 82

с 12:00 до 15:00

Новосельского, 53, 54

Старопортофранковская, 57

Торговая, 49, 51

Ушинского, 2, 4, 6, 10а, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17

с 13:00 до 16:00

Старопортофранковская, 137, 139, 141, 143