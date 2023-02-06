6 февраля весь электротранспорт в Одессе останется в депо

Ситуация, сложившаяся в одесском регионе с электроснабжением, делает невозможным выход на линию электротранспорта.

Об этом сообщает в Fаcebook КП «Одесгорэлектротранс».

«Наш подвижной состав остаётся в депо. Но мы скоро вернёмся», — говорится в сообщении электротранспортников.

Как сообщала Одесса News, вследствие серьёзной аварии на одном из энергетических объектов НЭК «Укрэнерго», повлекшей за собой пожар, практически полностью обесточен Одесский район и город Одесса.

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