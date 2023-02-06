6 февраля в Одессе и области ожидается ухудшение погодных условий

В Одессе и области объявлено штормовое предупреждение.

В течение суток 6 февраля по Одессе и области ожидаются порывы северного ветра, 15-20 м/с.

В связи с ухудшением погодных условий одесская мэрия обращается к одесситам и гостям города с просьбой быть бдительными, максимально ограничить перемещение и поездки, особенно пожилых, детей и беременных женщин.

«Просьба не оставлять транспортные средства под деревьями и линиями электропередач, осторожно передвигаться под деревьями – в результате сильного порывистого ветра возможно падение веток и кабелей», — говорится в предупреждении мэрии.

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