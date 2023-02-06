Зеленский и Шмыгаль прокомментировали ситуацию со светом в Одессе

В Одесской области на вечер воскресенья, 5 февраля, без электроснабжения остаются сотни тысяч человек, восстановительные работы продолжаются круглосуточно.

Об этом в своём видеообращении в конце 347-го дня полномасштабной войны сказал Президент Украины Владимир Зеленский.

“Хочу сейчас отдельно поблагодарить тех, кто вовлечён в ликвидацию последствий энергетической аварии в Одесской области. Восстановительные работы продолжаются круглосуточно. По состоянию на данный момент без электроснабжения – сотни тысяч человек в Одесском регионе”, — сказал Глава государства.

Он подчеркнул, что до российского террора таких проблем с электричеством в Одесской области и в других регионах государства «в принципе не могло быть».

Сейчас для обеспечения нормальной работы энергосистемы требуются чрезвычайные усилия. Зеленский поблагодарил энергетиков, ремонтников, должностных лиц и каждого, кто работает, чтобы восстановить нормальные технические возможности поставки электричества и сохранить генерацию в Украине.

По информации премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в Теlegram, в Одессе до 40% потребителей (280 тысяч) до сих пор без света, действуют экстренные отключения, ситуация сложная.

Шмыгаль проинформировал, что провёл совещание с Одесской облвоенадминистрацией, где сейчас работают министр энергетики и руководитель «Укрэнерго», по поводу ситуации с электроснабжением в Одессе и Одесском районе. За вечер и ночь удалось возобновить поставки света более чем 200 тысячам абонентов и критической инфраструктуре”, — отметил Шмыгаль.

По его словам, фактически 90% котельных централизованного снабжения уже запущены, ведётся работа по подключению к генераторам локальных котельных.

Также, отметил Премьер-министр, круглосуточно ведутся ремонты на подстанции, где накануне произошла технологическая авария.

Шмыгаль сообщил, что в Одессу направляются мощные генераторы, которые помогут в питании критической инфраструктуры и позволят подключить к электричеству больше потребителей.

Так, по его словам, более 25-ти генераторов уже поступило, ещё около 50-ти в дороге.

“Дал задачу изучить возможности установления дополнительных источников генерации непосредственно в городе Одесса. В ОВА доложили, что на сегодняшний день в Одесском районе развёрнуто 337 «Пунктов несокрушимости», 295 из них — в городе Одесса”, — отметил Премьер-министр. Также он подчеркнул, что «Пункты несокрушимости» должны быть обеспечены всем необходимым, для этого должна быть командирована группа для проверки.

“Ситуация сложная. Работаем 24/7, чтобы как можно быстрее её решить и вернуть свет в дома людей”, — подчеркнул Шмыгаль.

Как сообщает глава Госслужбы чрезвычайных ситуаций Украины Сергей Крук, «для поддержки жизнеобеспечения в Одессе и в ближайших районах подразделения ГСЧС работают в усиленном режиме. С целью оказания помощи населению и обеспечения постоянной работы объектов критической инфраструктуры и социальной сферы ГСЧС направили в Одессу 39 силовых электрогенераторов и 20 «Пунктов несокрушимости».

По словам Крука, также работает мобильно-оперативная группа из Киева. К работам привлечены 187 работников и 74 единицы техники ГСЧС.

«На случай дополнительной необходимости создали резерв генераторов малой мощности. Наши подразделения работают как единый механизм со всеми профильными службами», – добавил руководитель ГСЧС.

Кроме того, 15 мощных генераторов для критической инфраструктуры передал в Одессу ДТЭК «Одесские электросети». К ним будут подключены социально важные объекты.

«5 февраля ДТЭК передал Одессе 15 мощных генераторов для критической инфраструктуры. К ним будут переподключены из электрической сети ряд социально важных объектов», — говорится в сообщении ДТЭК. Таким образом, энергетики разгрузят сеть, а высвободившуюся мощность направят на нужды бытовых потребителей.

«Это позволит снабжать светом жилые дома Одессы и Одесского района дважды в сутки по 2 часа. Пока это тот максимум, которым может обеспечить всё имеющееся и исправное энергетическое оборудование региона. Когда в город будут доставлены все генераторы, перерыв в электроснабжении одесситов начнёт сокращаться», — отметили в ДТЭК.

Как сообщала Одесса News, 3 февраля из-за масштабной аварии на подстанции без электричества остались три района Одессы и часть Одесского района. Были обесточены объекты критической инфраструктуры, промышленность и бытовые клиенты. С утра 4 февраля на подстанции в Одесской области произошла вторая масштабная авария подряд.

В Одессе в понедельник, 6 февраля, не будет работать городской электротранспорт.

Из-за критической ситуации с электроснабжением в учебных заведениях областного центра объявили каникулы 6 и 7 февраля.

Фото: ГСЧС, ДТЭК Одесские электросети

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