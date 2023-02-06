В бою за Украину погиб житель Одесской области Александр Чмилёв, светлая память

На российско-украинской войне погиб житель с. Петровка Новокальчевской громады Одесской области, матрос, старший телефонист — линейный смотритель линейно-кабельного отделения связи взвода батальона морской пехоты Александр Чмилёв.

О гибели 38-летнего воина сообщили в пресс-службе Березовского городского совета.

Жизнь героя оборвалась 5 января вблизи населённого пункта Марьинка Донецкой области.

Прощание с бойцом прошло в городе Березовка.

Как сообщала Одесса News, в январе 2023 года в боях за Бахмут погиб, выполняя боевое задание, военнослужащий из Раздельнянской территориальной громады Одесской области Денис Романенко.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Березовский горсовет/Facebook

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