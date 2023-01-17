В бою за Украину погиб житель Одесской области Анвар Кучер, светлая ему память

30 декабря 2022 года во время боя на Бахмутском направлении в Донецкой области погиб житель Одесской области из села Виноградное Новокальчевской громады Анвар Кучер.

Ему было 35 лет, — сообщает пресс-служба Березовского городского совета в Facebook.

Анвар погиб во время выполнения боевого задания вблизи населённого пункта Курдюмовка.

4 января земляки провели Анвара в последний путь.

Как сообщала Одесса News, 30 декабря 2022 года во время боя на Бахмутском направлении в Донецкой области погиб житель Одесской области Журавель Юрий Павлович 1965 года рождения из Плахтиевки.

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Фото: Березовский горсовет/Facebook

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