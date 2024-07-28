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  4. В бою за Украину погиб житель Одесской области Денис Кател, светлая ему память

В бою за Украину погиб житель Одесской области Денис Кател, светлая ему память

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На войне, защищая независимость Украины, во время боевого задания в Донецкой области погиб воин из города Арциз-2 Одесской области Денис Кател. 

Об этом сообщил городской голова Арциза Сергей Парпуланский.

Денису было 36 лет.

Церемония прощания с воином прошла 12 марта на кладбище в Комсомольце.

Одесса News сообщала о гибели во время выполнения боевого задания в районе Курахово Покровского района Донецкой области 7 марта 2024 года жителя Южного Дмитрия Великодного, сапёра центра разминирования и ликвидации последствий.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Сергей Парпуланский/Facebook

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