В бою за Украину погиб житель Одесской области Денис Кател, светлая ему память

На войне, защищая независимость Украины, во время боевого задания в Донецкой области погиб воин из города Арциз-2 Одесской области Денис Кател.

Об этом сообщил городской голова Арциза Сергей Парпуланский.

Денису было 36 лет.

Церемония прощания с воином прошла 12 марта на кладбище в Комсомольце.

Одесса News сообщала о гибели во время выполнения боевого задания в районе Курахово Покровского района Донецкой области 7 марта 2024 года жителя Южного Дмитрия Великодного, сапёра центра разминирования и ликвидации последствий.

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Фото: Сергей Парпуланский/Facebook

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