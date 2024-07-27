В бою за Украину погиб житель Одесской области Дмитрий Великодный, светлая память

Во время выполнения боевого задания в районе Курахово Покровского района Донецкой области 7 марта 2024 года погиб житель Южного Дмитрий Великодный — сапёр центра разминирования и ликвидации последствий.
Об этом сообщили в Южненском горсовете.
Дмитрию было 44 года.
Прощание с Дмитрием Великодным прошло 12 марта. Этот день в Южном был объявлен траурным.
Одесса News сообщала о гибели во время выполнения боевого задания на фронте уроженца с. Прямобалка Арцизской громады Одесской области 54-летнего Василия Кута.
ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!
ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!
Фото: Южненский горсовет/Facebook, информационный портал города Южный
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