Вечером 26 июля в Париже прошла церемония открытия летних Олимпийских игр 2024 года.

«Суспільне» вело прямую трансляцию.

Национальные сборные появлялись на лодках, проплывающих по Сене. Зрительскими трибунами были её набережная и мосты. Первой зрители увидели сборную Греции.

Лодка украинской национальной команды появилась 193-й. Знаменосцы – одесская теннисистка Элина Свитолина, бронзовый призёр предыдущих летних Олимпийских игр и пловец Михаил Романчук, двукратный призёр Олимпиады-2020 в Токио.

Официальная презентация атлетов проходила на площади Трокадеро рядом с Эйфелевой башней, об открытии Олимпиады объявил президент Франции Эммануэль Макрон, перед этим выступил глава Международного олимпийского комитета Томас Бах.

Олимпийский огонь зажгли уже после полуночи по киевскому времени, чашу для огня организаторы сделали в виде воздушного шара. После того, как её зажгли, она поднялась и зависла в небе над Парижем.

Это 33-и летние Олимпийские игры. Олимпиада в Париже будет проходить с 26 июля (официальное открытие) по 11 августа 2024 года. Украину на Олимпиаде 2024 будет представлять наименьшее в истории количество спортсменов – 140.

Как сообщала Одесса News, от Одесской области в Парижской Олимпиаде-2024 выступят мастер стендовой стрельбы, серебряный призёр чемпионата мира-2023 Ирина Маловичко, серебряные призёры Олимпийских игр-2016 Елена Кравацкая и Алина Комащук, полуфиналистка открытого чемпионата Австралия-2024 по теннису Даяна Ястремская, футболисты Максим Брагару и Владимир Салюк.

После отказа России от олимпийской лицензии, квота в соревнованиях по борьбе досталась борцу из Тарутино Одесской области Василию Михайлову. Это уже вторые Олимпийские игры Василия.

Вторая «ракетка» Украины Элина Свитолина будет представлять Харьковскую область (по месту жительства).

Фото: ЕРА

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