Одесская теннисистка Даяна Ястремская преодолела первый круг Wimbledon

1 июля в Лондоне в первом круге одиночного разряда теннисного турнира из серии Большого шлема Wimbledon сыграл одесситка Даяна Ястремская.

Об этом сообщает сайт WTA.

Отмечается, что Ястремская (27-я ракетка мира) противостояла Наде Подороске (65-я в мировом рейтинге) из Аргентины и справилась с ней в двух сетах – 6:1, 7:6.

Во втором круге Даяна сыграет с ГВарварой Грачёвой (70-я в мире) из Франции.

В первом круге одиночного разряда Wimbledon ещё не играла Элина Свитолина и Екатерина Байндль.

Wimbledon проходит в Лондоне с 1-го по 14 июля на травяных кортах. Призовой фонд женского турнира составляет £25 млн.

Одесса News информировала, что одесситка Элина Свитолина, которая была лучшей среди украинок, проиграв на Roland Garros в 1/8 финала, опустилась в рейтинге на две позиции и теперь, занимая 21-е место в мире, не является более первой «ракеткой» Украины.

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