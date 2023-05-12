ОПУ опроверг сообщение The Times об отказе Зеленскому выступить в финале Евровидения

Офис Президента Украины не обращался к организаторам песенного конкурса «Евровидение-2023» с предложением онлайн-выступления Владимира Зеленского во время финала этого года или на любом другом этапе конкурса.

Об этом сообщил в Facebook пресс-секретарь Главы государства Сергей Никифоров.

«Информация The Times не соответствует действительности. Офис Президента Украины не обращался к организаторам песенного конкурса «Евровидение» с предложением онлайн-выступления Владимира Зеленского во время финала или на любом другом этапе конкурса», — отметил представитель Президента.

Как сообщала Одесса News, издание The Times опубликовало информацию, что Президенту Владимиру Зеленскому не дали возможности обратиться к зрителям Евровидения из-за позиции организатора – Европейского языкового союза, – который заявил, что это может привести к политизации мероприятия.

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