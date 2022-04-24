Президент Зеленский поздравил украинцев с Пасхой

Президент Владимир Зеленский обратился к народу Украины с Пасхальным приветствием.

Текст обращения опубликован на официальном сайте Офиса Президента Украины.

«Великий народ великой Украины! Сегодня великий праздник. И я нахожусь в великом месте – великом Софийском соборе. В соборе, заложенном тысячу лет назад на поле священного сражения, где войско Киевской Руси-Украины разгромило печенегов. В соборе, который не разрушило ни ордынское нашествие, ни нацистская оккупация, который выстоял несмотря ни на что!

Сегодня все мы верим в новую победу Украины. И все мы уверены, что нас не уничтожит никакая орда и никакая нечисть.

Мы преодолеваем тёмные времена. И в этот светлый день я и большинство из нас – не в светлой одежде. Но мы боремся за светлую идею. На светлой стороне. И на нашей стороне – правда, люди, Господь и высшее небесное сияние. Сила заступницы рода человеческого – Богородицы Оранты. Она надо мной. Она над нами всеми. Непреклонный столп Церкви Христовой, нерушимая стена главной твердыни – Киева, нерушимая стена государства. Пока есть Оранта, есть София, а с ней стоит Киев, а с ними – вся Украина!

Над образом Оранты написаны слова из Книги псалмов: «И поскольку Бог посреди града, то дарует ему непоколебимость, посылая ему помощь при первых восхождениях света». В этот великий день мы все верим, что наш рассвет скоро наступит.

Оранта на латыни означает «молящийся». В последние два месяца мы молимся все. И в Воскресение Христово, символизирующее великую победу жизни над смертью, каждый из нас просит у Господа одного и произносит к небу одинаковые слова, слова великой и единой молитвы «Боже Великий, Единый! Нам Украину храни!»

Защити тех, кто защищает нас! Защищайте, небеса, тех, кто защищает родную землю. Укрепи волю тех, кто защищает нас от неволи. Сохрани тех, кто бережёт Украину. Это наши военные, нацгвардейцы, пограничники, наша территориальная оборона, разведка. Эти и все другие наши воины света. Помогай тем, кто помогает им. Это волонтёры и все небезразличные люди. Из Украины и всего мира.

Дай силы всем отдающим все силы. Пусть каждый, кто ищет, всегда найдёт. Пусть каждый, кто в пути, всегда его преодолеет. И пусть каждый, кто для спасения Украины делает всё возможное, никогда не теряет веру в то, что всё возможно. Береги жизнь тех, кто спасает жизнь других. Это все наши медики. Наши пожарные, спасатели, сапёры. Пусть победа жизни будет символом не только этого праздника. Пусть жизнь выигрывает битву у смерти каждый день. Береги наших матерей. Дай выдержки тем, кто ждёт сына или дочь с войны.

Дай стойкости тем, кто, к сожалению, не дождался своего ребёнка с фронта. Помоги преодолеть нестерпимую боль тем, кто потерял родное дитя в мирных городах и селах, куда Россия принесла смерть. А всем нашим матерям и всем нашим бабушкам дай крепкого здоровья еще на многие и многие годы. Чтобы дождаться своих. Чтобы дождаться мира и победы. Чтобы дождаться справедливости. И счастливой старости, которую у них пытаются украсть захватчики. И вместо того, чтобы плести внукам шарфики и свитера, они плетут сегодня маскировочные сетки. Дай им долгие годы мирной жизни. Как и нашим родителям. Как и нашим дедушкам. Которые когда-то рассказывали внукам о войне, а сегодня отправляют внуков на войну. Наши родители и наши деды строили эту страну. Сегодня они видят, как его разрушают. Дай им увидеть, как наша земля будет освобождена и восстановлена. А нам дай силы это сделать.

Береги всех наших детишек. Дай каждому мальчику и каждой девочке счастливую юность, молодость, зрелость и старость, которые хотя бы немного позволят избавиться от воспоминаний их страшного детства во время войны. Недетских страшных игры, в которые их заставили играть. Прятки, но в подвале, от бомб. Бег, но от выстрелов. Путешествия, но из-за потери крова, спасаясь от войны. Сохрани всех украинцев! Мы ни на кого не нападали, так дай нам защиты. Мы никогда не уничтожали другие народы, так не дай никому уничтожить нас. Мы не захватывали чужих земель, так не дай захватить нашу. Сохрани Украину! Её правый и левый берега во времена, когда нас подло бьют и по правой, и по левой щекам.

В конце зимы к нам пришла совсем не весна. В наш дом принесли холод. На рассвете нам принесли непроглядную тьму.

Мы верим, Боже, что во время своего суда ты не забудешь их всех. Всех, кто забыл все твои заповеди. Не забудешь о Буче, Ирпене, Бородянке, Гостомеле. Всех, кто пережил зверские преступления. Дай им и всей нашей земле человеческое счастье. Не забудешь о Чернигове, Николаеве, Херсоне, Сумах, Харькове, Изюме, Краматорске и Волновахе, Попасной. Все другие города и сёла, которые слышат жуткие взрывы. Дай им и нам всем услышать салют победы. Не забудешь о Мариуполе и его героических защитниках.

Можно уничтожить стены, но невозможно уничтожить фундамент, на котором держится дух. Дух наших воинов. Дух всей страны.

Мы видим ужасные сцены войны. Дай нам увидеть счастливую картину мира. Мы проходим сверхтяжёлые испытания. Дай нам дойти на этом пути до справедливого конца – до начала счастливой жизни и процветания Украины!

Наши сердца наполнены свирепым гневом. Наши души исполнены лютой ненавистью к захватчикам и всему, что они натворили. Не дай ярости разрушить нас изнутри. Преврати её в наши свершения извне. Преврати её в добрую силу, чтобы победить силы зла. Убереги нас от раздоров и расколов. Не дай нам утратить единство. Укрепи нашу волю и наш дух. Не дай нам потерять себя. Не дай нам потерять жажду свободы. Следовательно, не дай нам потерять пыл к праведной борьбе. Не дай нам отчаяться на победу и чувство собственного достоинства, а значит – не потерять собственную свободу. Не потерять Украину. А значит – не потерять веру.

Дорогие украинцы! В прошлом году мы встречали Пасху дома из-за пандемии. В этом году мы снова отмечаем Воскресение Христово не так, как привыкли. Из-за другого вируса. Из-за чумы под названием война. И прошлогоднюю, и нынешнюю угрозу объединяет одно – ничто не сможет одолеть Украину.

Большой праздник сегодня даёт нам большую надежду и непоколебимую веру в то, что свет победит тьму, добро победит зло, жизнь победит смерть, а значит, непременно победит Украина! И на Пасху мы просим у Бога великой благодати, чтобы сбылась наша великая мечта – это ещё один Великий день, день, когда в Украине наступит большой мир. А с ним – вечное согласие и процветание.

С верой и уверенностью я поздравляю всех вас с праздником Пасхи.

Берегите себя. Берегите своих близких. Берегите Украину!

Христос воскрес!

Воистину воскрес».

Как сообщала Одесса News, в одном их своих видеообращений последнего времени Президент Зеленский сказал, что «никакие «ХНР» не пройдут. Если кому-то хочется новой аннексии, это может привести разве что к новым мощным санкционным ударам по России».

Фото и видео: ОПУ

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