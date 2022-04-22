Зеленский: Никакие «ХНР» у нас не пройдут

Президент Украины Владимир Зеленский в своём очередном видеообращении к украинцам подчеркнул, что «если кому-то хочется новой аннексии, это может привести разве что к новым мощным санкционным ударам по России».

Полный текст обращения публикуется на официальном сайте Офиса Президента Украины.

Хочу сразу сказать: никакие «ХНР» не пройдут. Если кому-то хочется новой аннексии, это может привести разве что к новым мощным санкционным ударам по России. Вы оставите свою страну настолько бедной, насколько бедной Россия не была со времен гражданской войны после 1917 года. Так что лучше сейчас ищите мир.

К сожалению, Россия отвергла предложение установить «пасхальное перемирие». Это очень хорошо демонстрирует, как на самом деле руководители этого государства относятся к христианской вере, к одному из наиболее радостных и важных праздников.

Но мы сохраняем надежду. Надежду на мир, надежду на то, что жизнь победит смерть», — подчеркнул Зеленский.

Президент Украины также сообщил о своих встречах в Киеве с премьер-министрами Испании и Дании – двух государств, последовательно поддерживающих Украину.

«Два лидера, чьё присутствие в Киеве побуждает и других лидеров демократического мира думать о визитах в Украину, о новых жестах поддержки для нашего государства, о конкретных решениях, в которых мы нуждаемся, чтобы победить. Поблагодарил их за помощь нашей обороне. За санкционное давление на Россию.

Призвал Испанию, Данию и все другие европейские демократии ещё больше усилить санкции за эту войну. Наконец-то ввести нефтяное эмбарго, обязательно отключить всю банковскую систему России от глобальной финансовой системы.

И обязательно помогать нам в привлечении к ответственности всех виновных в военных преступлениях против украинцев.

Глава правительства Дании заявила о готовности поддержать программу послевоенного восстановления Украины в части отстройки и развития Николаева и судостроительной отрасли Украины. Напомню, именно это направление восстановления я предложил, когда обращался к парламенту и народу Дании в марте.

И сегодня я обратился к парламенту и народу Португалии. Это было уже 26-е обращение к парламентам государств – наших партнёров. Могу сказать, что каждое из таких выступлений реально добавляет нам поддержки. Приближает решение о предоставлении Украине помощи, в том числе и оборонной. А главное – каждое из этих обращений помогает установить прямую эмоциональную связь между тем, что мы переживаем в Украине, и тем, что испытывает политический класс в государствах-партнёрах.

Зеленский сообщил также о своём обращении к участникам специальной весенней сессии Всемирного банка. «Это одно из важнейших мероприятий для руководителей международных финансовых институтов и министров финансов ведущих государств. Аккумулируем финансовую поддержку для Украины», — отметил Президент Украины.»

«Соединённые Штаты объявили о новом пакете поддержки для нашего государства. Благодарны за это. Этот пакет содержит мощные оборонительные инструменты для наших военных. В частности, это артиллерия, снаряды, беспилотники. То, чего мы ожидали.

Я благодарен партнёрам за помощь и призываю ещё ускорить поставки нужного Украине оружия, чтобы мы могли приблизить мир», — сказал Владимир Зеленский.

Президент также осветил сегодняшнее состояние военной ситуации.

«На юге и востоке нашей страны оккупанты продолжают делать всё, чтобы были основания для них говорить хотя бы о каких-то победах. Они накапливают силы, загоняют на нашу землю новые батальонные тактические группы. Пытаются даже начать так называемую мобилизацию в оккупированных районах Украины.

Ни один из этих шагов не поможет России в войне против нашего государства. Они могут только оттягивать неизбежное – время, когда захватчикам придётся уйти с нашей территории. В частности, из Мариуполя. Города, который продолжает оказывать сопротивление России. Несмотря на всё, что об этом говорят оккупанты.

Призываю жителей южных районов Украины – Херсонской и Запорожской областей – очень внимательно относиться к тому, какую информацию о себе вы предоставляете захватчикам. И если они просят вас заполнить какие-то анкеты, оставить где-то ваши паспортные данные, то знайте – это не для того, чтобы вам помочь. Не для того, чтобы просто «переписать» людей, которые живут на определённой территории, как они говорят. Нет. И не для того, чтобы дать вам какую-нибудь гуманитарную помощь. Это для того, чтобы реально сфальсифицировать на вашей земле так называемый референдум, если поступит команда из Москвы устроить такое представление. И это – реальность. Будьте осторожны», — предупредил Зеленский.

Как сообщала Одесса News, в предыдущем своём видеообращении к украинцам Владимир Зеленский сказал, что Украина готова к решению вопроса разблокирования Мариуполя и эвакуации гражданского населения дипломатическим путём, но Россия пока не демонстрирует готовности к такому шагу.

Фото: ОПУ

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