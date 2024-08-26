Кипер: утром враг нанёс ракетный удар по Одесской области

Утром, 26 августа, враг нанёс ракетный удар по Одесской области.

Об этом написал в Telegram председатель Одесской облгосадминистрации Олег Кипер.

«Цель террористов – энергетическая и гражданская инфраструктура региона. В результате атаки четыре человека получили ранения, среди них — 10-летний мальчик. Трое пострадавших, в том числе ребёнок, госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. Им оказывается вся необходимая помощь», — написал глава ООГА.

Кипер также проинформировал, что в результате падения обломков ракет повреждены частные дома и большое количество автотранспорта.

«Также в Одесском районе есть сбои в работе электроэнергии. Все соответствующие службы устраняют последствия атаки россиян. Правоохранители фиксируют последствия очередного преступления агрессора против гражданского населения», — резюмировал глава ООГА.

Одесса News информировала, что 15 областей Украины пострадали сегодня, 26 августа, в результате российской массированной атаки.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy