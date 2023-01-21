В бою за Украину погиб житель Одесской области Игорь Котович, светлая ему память

Во время выполнения боевого задания погиб 32-летний воин из Одесской области Игорь Котович.

Об этом сообщает в Facebook Арцизская громада.

Игорь погиб на третий день нового года после тяжёлых ранений.

У погибшего остались жена и двое несовершеннолетних детей.

«Жители громады живым коридором, склонив головы в скорби, провожали траурный кортеж с гробом Героя до его последнего места упокоения», — говорится в сообщении.

Похоронили Героя на Арцизском городском кладбище 6 января.

Как сообщала Одесса News, 24 декабря 2022 года во время обстрела одного из населённых пунктов Херсонской области погиб одесский теробороновец Алексей Зинюк.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Арцизская громада/Facebook

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