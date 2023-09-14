В оккупированном Крыму утром прогремели мощные взрывы: что происходило

В районе временно оккупированной Евпатории утром прогремело несколько мощных взрывов.

Об этом 14 сентября сообщил Telegram-канал «ЧП Симферополь».

По данным очевидцев, взрывы были со стороны посёлка Заозёрное. Был виден столб дыма, поднимавшийся с земли.

Оккупанты перекрыли движение на Крымском мосту.

В то же время минобороны страны-агрессора РФ утверждает, что их система ПВО в Крыму якобы сбила 11 беспилотников самолётного типа.

Также сообщается, что около 5 утра пять безэкипажных катеров в акватории Чёрного моря сделали попытку атаковать патрульный корабль Черноморского флота РФ «Сергей Котов».

РосСМИ также информируют, что в Тверской области дрон попал на территорию Редкинского опытного завода, производящего ракетное топливо. В РФ отрицают значительные последствия, но некие источники утверждают, что атака была успешной. На предприятии, где производится децилин — авиационное топливо, таки было попадание и поражение.

Неуютно сегодня было и в Саратовской области, где произошла разгерметизация газопровода Песчаный Умет-Сторожёвка. Начался пожар, охвативший площадь в 2 га.

Одесса News информировала, что Министерство обороны России заявило 13 cентября об атаке крылатыми ракетами на судоремонтный завод им. Орджоникидзе во временно оккупированном Севастополе, в результате которого повреждены два корабля.

Украинская власть неоднократно заявляла, что настроена на деоккупацию всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.

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