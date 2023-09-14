В бою за Украину погиб житель Одесской области Сергей Климов, светлая ему память

19 июля во время выполнения боевого задания в районе села Терны Донецкой области погиб житель села Долиновка Павловской громады Болградского района Одесской области Сергей Климов.

Об этом сообщает в Facebook Болградская райгосадминистрация.

Сергею было 37 лет.

Одесса News информировала о гибели 19 июля 2023 года во время выполнения боевого задания вблизи Авдеевки Донецкой области жителя села Подгорное Тарутинской громады Болградского района старшего солдата Вячеслава Казакова.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Болградская РГА/Facebook

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