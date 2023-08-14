От ран, полученных в бою, погиб житель Одесской области Денис Рошков

В больнице города Днепр умер боец из Теплицкой громады Одесской области Денис Рошков.

Денис защищал родную землю на Бахмутском направлении и скончался от тяжёлых ранений, — сообщает Болградская районная военная администрация. Дениса эвакуировали с поля боя, врачи боролись за жизнь молодого парня, но его сердце остановилось.

Воину было всего 33 года…

В последние годы Денис жил и работал в Одессе. На войну пошёл добровольно, нёс службу в десантно-штурмовых войсках.

Денис родился в селе Весёлый Кут, здесь его и похоронили 22 июня.

Как сообщала Одесса News, в боях с российскими оккупантами во время выполнения боевого задания в августе 2023 года погиб боец из подразделения «Химера» в составе 126-й бригады Сил территориальной обороны ВСУ Эдуард Ращук с позывным «Дед».

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Фото: Болградская РГА/Facebook.

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