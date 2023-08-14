14 августа одесситы вместе со всеми отмечают маково-медовый Спас

Сегодня православный праздник Изнесения честных древ Животворящего Креста Господня или первый Спас, хотя в народе издавна закрепилось другое название — Маковей.

Почему Маковей? Потому что Церковь в этот день вспоминает также и иудейских мучеников Маккавеев, которые в 166 г. до н. э. были казнены за отказ поклоняться языческим богам. В народе мученики Маккавеи «трансформировались» на более привычное украинскому уху «Маковей», в котором чувствуется прямая аналогия с маком — с древнейших времён культовым растением.

Наши предки повсеместно использовали мак, в том числе в «белой» и «чёрной» магии. Но не каждый мак для этого годился — только белый мак-самосейка. Это растение было связано с видением, зрением, знанием. Его называли «ведун», «ведюха», «ведюк», «зиркач», «зиркатый». Правда, существует и «слепой», и «глухой» мак который используют, в основном, в «чёрной» магии.

Мак защищал от нечистой силы, змей и упырей. Его клали в гроб самоубийцам, обсеивали могилу человека, которого подозревали в колдовстве. При этом говорили: «Тогда только в дом мой войдёшь, когда этот святой мак соберёшь (пересчитаешь, съешь)».

Маком осыпали дом и двор на Голодную Кутью. Колдуны на Полесье могли с помощью мака и определённых заговоров наслать на человека тяжёлую болезнь, бесплодие и даже смерть. Мешочек с освящённым маком давали в дорогу чумакам, по нему гадали девушки о женихах. Сеять мак следовало ночью во время полнолуния, ещё к тому же и молча («тихо, хоть мак сей»). Его должны были сеять только девушки и молодые женщины. Иногда — дети.

А ещё красный мак был ярким эротическим символом и означал девичью невинность. К примеру, на Житомирщине, если на свадьбе гостей угощали пирогами с целым маком — невеста «честная», когда же с толчёным — нет…

«Повадился в мачок молоденький казачок. С мака цветы срывал, в Дунай быстрый бросал. Дунай-река не принимает, к бережку прибивает…».

Маком лечили бессонницу, особенно детскую; его клали под подушку, а ещё зернышки мака бросали в первую купель девочке, чтобы у неё впоследствии было много поклонников.

С Маковея начинался двухнедельный Успенский пост — Спасовка, который заканчивался одним из самых больших праздников августа — Успением Пресвятой Богородицы.

В этот день святят мёд, мак и воду. В церковь надо принести баночку с мёдом и оставить как милостыню.

Согласно народных примет, если в «маковейчик» букет из полевых цветов заплести собственные волосы, тогда они будут оставаться пышными и здоровыми до старости.

На Маковея нельзя спорить и ссориться или желать кому-то плохого, ведь всё это, сделанное сегодня, возвращается сторицей.

Кстати. В августе православные отмечают три церковных Спаса: медовый или маковый (14 августа), яблочный (19 августа) и ореховый (29 августа).

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