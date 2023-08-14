Спасатели всю ночь ликвидировали последствия вражеских обстрелов Одессы

Спасатели Главного управления ГСЧС в течение ночи 14 августа ликвидировали последствия вражеских обстрелов Одессы.

По сообщению ГУ ГСЧСУ в Одесской области, наибольшие повреждения в Одессе получил гипермаркет «Fozzy».

«Ранены 3 сотрудника заведения. Кроме того, повреждены многоквартирные дома, здания учебных заведений, автомобили, аптека и общежитие высшего учебного заведения», — говорится в сообщении.

Двоих пострадавших госпитализировали.

«Пострадали 7 учебных заведений в результате ночной атаки врага. 6 — в Приморском районе и 1 — в Хаджибейском. В детсадах, школах и центрах развития повреждены окна и двери», — написал в Telegram председатель Общественного совета при ООГА Сергей Братчук.

В местах падения обломков побывал мэр Одессы Геннадий Труханов.

«Очередная атака россиян. Вспыхнули несколько пожаров, в жилых домах взрывной волной выбиты окна, повреждены балконы. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. Работаем», — написал он в Telegram.

По данным Труханова, состоянием на 8:00 14 августа, в результате падения обломков и взрывной волны в Одессе пострадали 113 домов, из них 7 учебных заведений, один из которых — памятник архитектуры. Обследование домов продолжается. В городе работают оперативные штабы, проводится обследование пострадавших квартир и ликвидация последствий.

Как сообщала Одесса News, ночью 14 августа 2023 года россияне трижды атаковали Одесскую область, применив 15 ударных дронов и восемь ракет морского базирования типа «Калибр».

Фото: ГУ ГСЧСУ/Facebook

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