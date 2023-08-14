ПВО в небе над Одесской областью отбила ночные атаки 8 «Калибров» и 15 дронов

Этой ночью россияне трижды атаковали Одесскую область, применив 15 ударных дронов и восемь ракет морского базирования типа «Калибр».

Об этом сообщает Оперативное командование «Юг».

«Враг трижды атаковал ночью Одесщину, применив две волны ударных дронов, общим количеством 15 штук, и 8 ракет морского базирования типа «Калибр». Силами противовоздушной обороны все атаки были отбиты», – отмечается в сообщении.

По данным ОК «Юг», в результате воздушного боя против ракет, которые враг направил в центр города Одессы, обломками было повреждено общежитие одного из учебных заведений и супермаркет. Взрывной волной в нескольких зданиях изуродованы окна и балконы, повреждены припаркованные рядом автомобили. На двух объектах вспыхнули пожары.

Спасатели работают над ликвидацией пожаров.

«Предварительно известно о трёх пострадавших сотрудниках супермаркета. Им оказана медицинская помощь», — добавили в ОК «Юг».

Как сообщала Одесса News, на освобождённом от российских оккупантов острове Змеиный Одесской области 12 августа установили новый пограничный знак.

Фото: Силы обороны юга Украины/Telegram

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