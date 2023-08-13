Одесская теннисистка Ястремская стала победительницей турнира Polish Open

Украинская теннисистка Даяна Ястремская стала победительницей турнира Polish Open, который проходил с 7-го по 12 августа в селе Козерки вблизи Варшавы (Польша), серии WTA 125.

Об этом сообщает XSPORT.

Финал турнира состоялся 12 августа. Одесситка в трёх сетах 2:6, 6:1, 6:3 победила теннисистку из Бельгии Грет Миннен. Матч продолжался один час 54 минуты.

Это первый титул для Ястремской с 2019 года и четвёртый в карьере.

В рейтинге WTA одесситка занимает 149-е место, её соперница Миннен – 58-е. Эта победа позволит Ястремской подняться на 112-е место в рейтинге и получить $15 тыс. призовых.

Даяна Ястремская сказала после матча, что эта победа многое для неё значит.

«Столько лет у меня не было побед, это было не лучшее время… Но я счастлива, что смогла пройти через эти трудные моменты и воплотить в жизнь некоторые свои цели, по крайней мере, выиграв этот турнир. Я уверена, что многие люди в Украине следили за моим выступлением и поддерживали, поэтому я благодарна всем за эту ​​энергию», – сказала 23-летняя одесситка.

Для справки. Турниры WTA 125 – международная серия профессиональных женских теннисных соревнований, иногда их также называют WTA Challenger. Это второй по величине уровень женских соревнований, он ниже WTA Tour, но выше ITF Women’s World Tennis Tour.

Как сообщала Одесса News, в августе 2023 года Даяна Ястремская проиграла на турнире WTA 250 в столице Чехии Праге.

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