Ястремская cенсационно победила в Aвстралии действующую чемпионку Wimbledon

Теннисистка из Одессы Даяна Ястремская (№96 WTA) в Мельбурне в первом круге Australian Open 2024 в одиночном женском разряде обыграла представительницу Чехии Маркету Вондроушову (№7 WTA) со счетом 6:1, 6:2.

Об этом сообщает издание XSPORT.

Поединок продолжался 75 минут, действующая чемпионка Wimbledon 2023 Вондроушова не смогла оказать сопротивления одесситке.

Это была третья встреча теннисисток – Даяна выиграла второй раз. Telegram-кагал Ukrainian Tennis опубликовал видео, как после победы Ястремская маркером делает на объективе телекамеры надпись «Слава Украине!».

Спортивные обозреватели отмечают, что Ястремская выиграла свой 10-й матч в карьере в основной сетке турнира Grand Slam и впервые с US Open 2020 сыграет во втором круге турнира такого масштаба. В Мельбурне она в третий раз преодолела стартовый раунд и также впервые с 2020 года вышла во второй круг.

Кроме того, Ястремская четвёртый раз в карьере победила соперницу из топ-10.

Следующий матч одесситка проведёт против Варвары Грачёвой, которая с середины прошлого года представляет Францию.

Одесса News информировала, что турнир «Большого шлема» Australian Open 2024 проходит в Мельбурне с 14 по 28 января на открытых кортах с покрытием хард. Призовой фонд – 86,5 млн австралийских долларов.

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