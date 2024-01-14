Свитолина потренировалась с Кербер в Австралии: две мамы поиграли в теннис

Первая «ракетка» Украины, одесская теннисистка Элина Свитолина готовится к старту на Открытом чемпионате Австралии-2024, проведя в Мельбурне тренировку c теннисисткой из Германии Анжелик Кербер, которая так же, как и Элина, возвращается в теннис после рождения дочери.

Об этом сообщает издание Большой теннис Украины.

«Просто две мамы поиграли в теннис», — подписала совместное фото с немкой Свитолина, которая, в свою очередь, вышла на корт в апреле 2023-го после рождения дочери Скай.

Элина в интервью CNN Sports, говоря о подготовке к первому турниру Большого шлема Australian Open, сказала: «Я в ожидании от Australian Open. Я делаю всё возможное, чтобы восстановиться. Я пропустила соревнование в прошлом году, ещё пропустила 2 месяца из-за травмы. Поэтому сейчас тренируюсь вовсю, чтобы стартовать мощно».

Наша теннисистка начнёт выступления на турнире в понедельник, 15 января, матчем против обладательницы wild card Тайли Престон из Австралии.

Одесса News информировала, что Элина Свитолина не смогла выиграть первый титул в сезоне Теннис WTA 7 января в Окленде (Новая Зеландия), проиграв американской теннисистке Кори Гауфф.

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