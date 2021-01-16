Баскетболисты «Одессы» продули «Черкасским мавпам», а южненцы выиграли в Николаеве

Продолжается регулярный чемпионат украинской баскетбольной Суперлиги.

В очередном матче «Черкасские Мавпы» победили на своей площадке «Одессу» 71:62, сообщается на сайте БК «Одесса».

«С первых минут встречи оба коллектива дали понять, что игра будет напряжённой. Было много борьбы на всех участках площадки», — говорится в сообщении баскетбольного клуба.

Отмечается, что на большой перерыв команды ушли со счётом 28:25 в пользу хозяев. Однако, во второй половине матча «Черкасским Мавпам» удалось выйти вперёд: за 3 минуты до конца 3-ой четверти преимущество составляло 10 очков. Благодаря хорошей игре в защите и феноменальным броскам из-за дуги Дениса Носкова подопечным Олега Юшкина удалось сократить отставание в счёте до 1 очка перед финальной четвертью.

В начале последней 10-минутки одесситы были более точны в своих в атаках и нарастили преимущество в 3 очка, но соперники не собирались отдавать победу. Игра закончилась со счетом 71:62 в пользу «Черкасских Мавп». Это их третья победа в сезоне, которая подняла команду на 9-е место в Суперлиге.

17 января БК «Одесса» на выезде сыграет с МБК «Николаев».

Во втором матче этого же дня «Химик» (Южный) обыграл на выезде «Николаев» 86:78. Это уже девятая подряд победа «Химика». Самым результативным игроком матча был Андрей Войналович («Химик») — 19.

Следующая игра команды пройдёт также 17 января в Черкассах.

Ситуация в верхней части турнирной таблицы такова: «Киев-Баскет» — 28 (15), «Днепр» — 25 (14), «Прометей» — 25 (15), «Химик» — 25 (15), «Тернополь» — 24 (15), «Запорожье» — 22 (15).

Как сообщала Одесса News, баскетболисты южненского «Химика» стали обладателями Кубка Украины сезона-2019/20.

Фото: БК «Одесса» и «Химик»