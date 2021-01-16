Кого в Одессе будут вакцинировать в первую очередь

Согласно Дорожной карты, разработанной в Украине по внедрению вакцины от острой респираторной болезни COVID-19 и проведение массовой вакцинации в ответ на пандемию COVID-19 в 2021-2022 годах, в Одесской области определены группы, которые будут вакцинироваться в первую очередь.

Об этом рассказала директор Департамента охраны здоровья Одесской облгосадминистрации Наталья Одарий-Захарьева на брифинге.

Выделено 9 групп для вакцинации, которые распределены в порядке приоритетности:

медицинские работники, участвующие в мероприятиях по противодействию COVID-19;

военнослужащие;

работники социальной сферы;

лица, проживающие в учреждениях по предоставлению долгосрочного ухода и поддержки и работники дошкольных учреждений;

пожилые люди, включая лиц с сопутствующими заболеваниями;

работники критически важных структур государственной безопасности;

учителя и других работники сферы образования;

в возрасте от 18 лет с сопутствующими заболеваниями;

люди, которые находятся в местах лишения свободы.

За истекшие сутки в Одесской области лабораторно подтверждено 324 случая заболевания коронавирусной инфекцией, больше всего — в Одессе (94), Черноморске (37) и Овидиопольском районе (36).

Общее количество заболевших — 78 07753 (46 581 женщина и 31 496 мужчин).

В числе заболевших за сутки 10 детей и столько же медицинских работников. Всего за время пандемии в Одесской области заболели 3 804 ребёнка и 2 547 медработников.

Летальность составляет по региону 1 221 человек (+11 за сутки): Одесса — 601 (+5), г.Балта — 4, г.Белгород-Днестровский — 47 (+1), Измаил — 61 (+1), Подольск — 7 (+2), Теплодар — 1, Черноморск — 38, Южный — 19 (+1), районы — Ананьевский — 7, Арцизский — 29, Балтский — 5, Березовский — 18, Б.Днестровский — 30 (+1), Беляевский — 47 (+2), Болградский — 36, Великомихайловский — 4, Захаровский — 2, Ивановский — 7, Измаильский — 30, Килийский — 20, Кодымский — 14, Лиманский — 33, Любашевский — 5, Николаевский — 7, Овидиопольский — 22, Окнянский — 6, Подольский — 30, Ренийский — 6, Раздельнянский — 20, Савранский — 5, Саратский — 23, Тарутинский — 15, Татарбунарский — 10, Ширяевский — 8.

Количество ИФА-тестов – 137 294 (396 за сутки). Проведено ПЦР-тестирований 349 092 (за сутки 2 711).

Как сообщала Одесса News, за предыдущие сутки в Одесской области заболели коронавирусной инфекцией 593 человека, умерли — 23.