COVID-19 в Одесской области: 593 заболевших и 23 умерших за сутки

За истекшие сутки в Одесской области лабораторно подтверждено 593 случая заболевания коронавирусной инфекцией, больше всего — в Одессе (218), Черноморске (67) и Лиманском районе (62).

Общее количество заболевших — 77 753 (46 375 женщин и 31 378 мужчин).

В числе заболевших за сутки 14 детей и 11 медицинских работников. Всего за время пандемии в Одесской области заболели 3 794 ребёнка и 2 537 медработников.

Летальность составляет по региону 1 210 человек (+23 за сутки): Одесса — 601 (+14), г.Балта — 4, г.Белгород-Днестровский — 46, Измаил — 60 (+5), Подольск — 5, Теплодар — 1, Черноморск — 38 (+3), Южный — 18, районы — Ананьевский — 7, Арцизский — 29 (+1), Балтский — 5, Березовский — 18, Б.Днестровский — 30 (+1), Беляевский — 45, Болградский — 36 (+2), Великомихайловский — 4, Захаровский — 2, Ивановский — 7, Измаильский — 30, Килийский — 20, Кодымский — 14, Лиманский — 33 (+1), Любашевский — 5, Николаевский — 7 (+1), Овидиопольский — 22, Окнянский — 6, Подольский — 30, Ренийский — 6, Раздельнянский — 20, Савранский — 5, Саратский — 23, Тарутинский — 15, Татарбунарский — 10, Ширяевский — 8.

Количество выздоровевших — 59184: Одесса — 28 331, Балта — 552, г.Б.-Днестровский — 860, Измаил — 3 786, Подольск — 322, Теплодар — 183, Черноморск — 2 139, Южный — 1 048, районы — Ананьевский — 291, Арцизский — 1 176, Балтский — 315, Березовский — 995, Б.Днестровский — 426, Беляевский — 2 016, Болградский — 1 789, Великомихайловский — 285, Захаровский — 331, Ивановский — 630, Измаильский — 1 439, Килийский — 671, Кодымский — 356, Лиманский — 2 183, Любашевский — 475, Николаевский — 210, Овидиопольский — 1 906, Окнянский — 476, Подольский — 1 562, Ренийский — 459, Раздельнянский — 977, Савранский — 281, Саратский — 777, Тарутинский — 755, Татарбунарский — 865, Ширяевский — 317.

Лабораторно подтверждены больные в таких административных территориях на 15 января:

Одесса — 34 839 (дети — 1 549, медработники — 896)

— 34 839 (дети — 1 549, медработники — 896) Балта — 721 (дети — 13, медработники — 59)

г.Белгород-Днестровский — 1 227 (дети — 39, медработники — 68)

Измаил — 4 463 (дети — 145, медработники — 136)

— 4 463 (дети — 145, медработники — 136) Подольск — 513 (дети — 33, медработники — 34)

Теплодар — 345 (дети — 16, медработники — 12)

Черноморск — 3 635 (дети — 278, медработники — 45)

— 3 635 (дети — 278, медработники — 45) Южный — 1 821 (дети — 91, медработники — 25)

Ананьевский район — 349 (дети — 21, медработники — 19)

Арцизский — 1 332 (дети — 51, медработники — 55)

Балтский — 422 (дети — 8, медработники — 13)

Березовский — 1 334 (дети — 101, медработники — 65)

Б.-Днестровский — 627 (дети — 26, медработники — 30)

Беляевский — 3 075 (дети — 197, медработники — 194)

Болградский — 2 472 (дети — 137, медработники — 101)

В.Михайловский — 491 (дети — 34, медработники — 24)

Захаровский — 373 (дети — 16, медработники — 14)

Ивановский — 805 (дети — 46, медработники — 52)

Измаильский — 1 663 (дети — 117, медработники — 47)

Килийский — 1 277 (дети — 55, медработники — 69)

Кодымский — 461 (дети — 20, медработники — 16)

Лиманский — 3 322 (дети — 192, медработники — 129)

Любашевский — 642 (дети — 29, медработники — 6)

Николаевский — 460 (дети — 42, медработники — 20)

Овидиопольский — 3 070 (дети — 187, медработники — 71)

Окнянский — 547 (дети — 14, медработники — 10)

Подольский — 1 844 (дети — 109, медработники — 92)

Раздельнянский — 1 155 (дети — 39, медработники — 60)

Ренийский — 833 (дети — 36, медработники — 60)

Савранский — 566 (дети — 16, медработники — 8)

Саратский — 854 (дети — 49, медработники — 16)

Тарутинский — 828 (дети — 48, медработники — 22)

Татарбунарский — 969 (дети — 41, медработники — 48)

Ширяевский – 418 (дети — 2, медработники – 16).

Количество ИФА-тестов – 136 898 (407 за сутки). О проведённых ПЦР-тестирований не сообщается.

Как сообщала Одесса News, за предыдущие сутки в Одесской области заболели коронавирусной инфекцией 357 человек, умерли — 26.