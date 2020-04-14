Санкатер «Сокаль», дислоцирующийся в Одессе, готов принимать больных

Санитарный катер «Сокаль», который дислоцируется в Одессе, подготовлен для изоляции больных с коронавирусом.

Об этом сообщает АрміяInform.



«На территории Практической гавани находится немало кораблей. Для того, чтобы ограничить передвижение больного за КПП воинской части и его контакта со здоровыми людьми, было принято решение в случае необходимости для изоляции инфицированных использовать санитарный катер «Сокаль». По прибытию больного на борт этого судна будет проведён его осмотр, забор необходимых образцов для анализов. На основе данных медицинские работники примут решение о дальнейшей тактике его лечения, госпитализации или изоляции», — говорится в сообщении.

Как отмечается, на катере есть два изолятора: общий и для тяжёлобольных. «Сокаль» оборудован душевыми кабинами, операционной, процедурной, приборами, фиксирующими пульс, давление, температуру.

Катер обеспечен дезинфекционными средствами, а также всеми необходимыми медикаментами для оказания помощи. Для того, чтобы экипаж и больные не ходили на общий камбуз, на борту организовано соответствующее питание.

Как сообщала Одесса News, по состоянию на 9.30 утра 14 апреля 69 человек в Одесской области имеют подтверждённый диагноз заболевания COVID-19, один умерший.

Фото: АрміяInform