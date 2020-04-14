За истекшие сутки в Украине заболели COVID-19 270 человек

По состоянию на 9.30 утра 14 апреля в Украине подтверждено 3 372 случая COVID-19, что на 270 больше, чем на это же время 13 апреля.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья (ЦОЗ) Минздрава Украины на своей странице в Facebook.

«Всего в Украине исследовано 35 153 пробы на новую коронавирусную инфекцию методом ПЦР», — говорится в сообщении.

Приводится такая статистика в разрезе регионов:

Винницкая обл. — 200 случаев (8 выздоровели)

Волынская обл. — 80 случаев (3 выздоровели)

Днепропетровская обл. — 71 случай (8 выздоровели)

Донецкая обл. — 12 случаев (1 выздоровел)

Житомирская обл. — 112 случаев

Закарпатская обл. — 99 случаев (12 выздоровели)

Запорожская обл. — 89 случаев (11 выздоровели)

Ивано-Франковская область — 332 случая (16 выздоровели)

— 332 случая (16 выздоровели) г. Киев — 551 случай

551 случай Киевская обл. — 224 случая (11 выздоровели)

Кировоградская обл. — 144 случая

Львовская обл. — 136 случаев (6 выздоровели)

Луганская обл. — 3 случая

Николаевская обл. — 5 случаев

Одесская обл. — 69 случаев

Полтавская обл. — 26 случаев

Ровенская обл. — 134 случая (8 выздоровели)

Сумская обл. — 74 случая (2 выздоровели)

Тернопольская обл. — 280 случаев (8 выздоровели)

Харьковская обл. — 14 случаев

Херсонская обл. — 34 случая

Хмельницкая обл. — 22 случая (3 выздоровели)

Черкасская обл. — 105 случаев (1 выздоровел)

Черновицкая обл. — 546 случаев (21 выздоровел)

— 546 случаев (21 выздоровел) Черниговская обл. — 10 случаев.

Отмечается, что на амбулаторном лечении находится 1 907 пациентов. Всего госпитализированы 1 248 человек, из них 52 ребёнка.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 98 человек (5 человек за сутки), из них 51 мужчина и 47 женщин. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%).

В общей сложности, 119 человек уже выздоровели — повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

Как сообщала Одесса News, 69 человек в Одесской области имеют подтверждённый диагноз заболевания COVID-19.