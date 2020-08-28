COVID-19 в Одессе: за последние сутки 96 новых случаев

По информации Одесского областного лабораторного центра МОЗ Украины, на утро 28 августа в Одессе зарегистрированы 2 769 случаев COVID-19.

За последние сутки зарегистрированы 96 новых случаев заболевания у одесситов, сообщается на официальном сайте города.

По данным на 28 августа, на лечении в Одесской городской клинической инфекционной больнице находятся 243 пациента с COVID-19. Из них в состоянии средней тяжести пребывают 184 человека, в тяжёлом состоянии — 59 пациентов, из которых двое подключены к аппаратам ИВЛ.

За прошедшие сутки в городскую инфекционную больницу поступил 31 пациент с подозрением на COVID-19.

За последние сутки зарегистрированы шесть новых случаев COVID-19 у детей в возрасте от 7 до 14 лет, все находятся на самоизоляции под наблюдением педиатров.

За последние сутки от COVID-19 по результатам ПЦР-обследования выздоровели 29 жителей Одессы.

К настоящему времени в Одессе зарегистрированы 836 случаев выздоровления от COVID-19, продолжают болеть 1 887 одесситов.

Как сообщала Одесса News, в Одесской области по состоянию на утро 28 августа лабораторно подтверждён 6 751 случай COVID-19, из них за сутки рекордное количество — 214, летальных — 6.