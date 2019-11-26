В Одессе на минувшей неделе родились 186 малышей

За прошедшую неделю в городских родильных домах Одессы появились на свет 186 новорожденных, в числе которых две пары близнецов.

Как сообщает официальный сайт города, численное превосходство на минувшей неделе одержали новорожденные одесситки, которых появилось на свет 98. Также за неделю увидели свет 88 новорожденных мальчиков.

Отмечается, что наибольшее число родов на прошедшей неделе приняли медики городского родильного дома №7, где появились на свет 67 малышей.

Кстати. В настоящее время приём беременных, рожениц и родильниц ведут все пять городских родильных домов Одессы.