Завершается ремонт двух пунктов пропуска в Одесской области

В Одесской области завершаются ремонтные работы пунктов пропуска «Кучурган — Первомайск» и «Рени — Джурджулешты».

Об этом сообщает Госпогранслужба.

За деньги ЕС пограничные и таможенные ведомства Украины и Республики Молдова работают над тем, чтобы сделать движение людей и товаров через общую границу быстрее и безопаснее, — говорится в сообщении.

«Помогает им в этом Международная организация по миграции. Сейчас идёт ремонт пунктов пропуска «Кучурган» и «Рени», который сделает их более современными и комфортными. ЕС также профинансировал оборудование для автоматизированного обмена информацией, благодаря которому время оформления автомобилей и путешествующих на границе значительно сократится. Изменения почувствуют около трёх миллионов человек, ежегодно пересекающих общую границу Украины и Молдовы», — отмечают пограничники.

В этих пунктах пропуска будут функционировать современные весовые комплексы и инструменты для проведения пограничного и таможенного контроля, отремонтированы и оснащены админздания для представителей контрольных служб Украины и Молдовы, внедрена автоматизированная система обмена информацией о транспортных средствах и путешественниках.

На ремонт пункта пропуска «Кучурган» всего предусмотрено более 36 млн гривен, а ПП «Рени» — более 1,7 млн гривен.

Правовой основой такой деятельности является Соглашение между Правительствами Украины и Республики Молдова о совместном погранично-таможенном контроле, ратифицированное ВР Украины 1 марта 2018 года.

Как сообщала Одесса News, в пункте пропуска «Кучурган» старт совместного украинско-молдавского погранично-таможенного контроля состоялся в 2017 году. На сегодняшний день пограничники Молдовы на территории Украины в пункте пропуска «Кучурган» осуществляют оформление только тех путешественников, которые при пересечении украинско-молдавской границы сами изъявляют желание и обращаются к ним.